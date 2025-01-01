Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der Absturz

"CBS Serien"Staffel 5Folge 2
Der Absturz

Der AbsturzJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 2: Der Absturz

42 Min.Ab 12

Während Deeks immer noch mit den Folgen der Folter zu kämpfen hat, wartet auf das Team vom NCIS L.A. bereits ein neuer Fall: Der pensionierte Vice Admiral William Gardner stürzt mit seinem Privatjet auf dem Flughafen von L.A. ab. Mit an Bord war ein Enthüllungsjournalist. Es wird klar, dass der Absturz bewusst herbeigeführt wurde. Mussten die beiden sterben, weil sie drohten, Kriegsverbrechen publik zu machen, die private Sicherheitsfirmen im Auftrag der Regierung begingen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen