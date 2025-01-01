Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Lücken im System

"CBS Serien"Staffel 5Folge 18
Lücken im System

Navy CIS: L.A.

Folge 18: Lücken im System

42 Min.Ab 12

Erics Kumpel Ira, ein begabter Hacker, wird in seiner eigenen Wohnung attackiert und angeschossen. Sam und Callen übernehmen den Fall und finden heraus, dass Ira an einer pikanten Sicherheitslücke in einem Computerprogramm namens "Zero Day" gearbeitet hat. Terroristen haben sich über diese Lücke Zugriff auf das russische Atomraketenprogramm verschafft und wollen nun eine der Waffen auf San Francisco niedergehen lassen.

