Navy CIS: L.A.
Folge 18: Lücken im System
42 Min.Ab 12
Erics Kumpel Ira, ein begabter Hacker, wird in seiner eigenen Wohnung attackiert und angeschossen. Sam und Callen übernehmen den Fall und finden heraus, dass Ira an einer pikanten Sicherheitslücke in einem Computerprogramm namens "Zero Day" gearbeitet hat. Terroristen haben sich über diese Lücke Zugriff auf das russische Atomraketenprogramm verschafft und wollen nun eine der Waffen auf San Francisco niedergehen lassen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
