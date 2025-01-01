Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Die Panama-Story

Staffel 8Folge 11
Die Panama-Story

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Die Panama-Story

41 Min.Ab 12

Kurz vor Weihnachten bekommt es das Team mit einem Entführungsfall zu tun: Lieutenant Commander Jennifer Morgan, eine Spezialistin für Cyber-Abwehr, ist spurlos verschwunden. Wie sich herausstellt, haben es die Entführer nicht direkt auf sie, sondern auf ihren Freund Gregory Jenkins abgesehen. Der Online-Journalist besitzt brisante Informationen zu Offshore-Konten in Panama. Eine Veröffentlichung würde den Drahtziehern das lukrative Geschäft zerstören ...

