"CBS Serien"Staffel 8Folge 4
42 Min.Ab 12

Der junge Homeland-Security-Agent Jessie stirbt auf einer Party. Offenbar war sein Drink vergiftet: Sam und Callen erkennen auf den Überwachungsvideos eine Frau, die etwas in Jessies Glas schüttet. Die Frau entpuppt sich als Ming Wah, eine Auftragskillerin der Triaden. Sie arbeitet mit dem Kriminellen Zhang Kiu zusammen, der gute Gründe hatte, Jessie und einen weiteren Homeland-Agent aus dem Weg zu räumen ...

