Navy CIS: L.A.

Lügen gehört zum Job

"CBS Serien"Staffel 8Folge 15
Lügen gehört zum Job

Navy CIS: L.A.

Folge 15: Lügen gehört zum Job

41 Min.Ab 12

Kensi befindet sich immer noch in der Gewalt von Sullivan, und das Team setzt alles daran, sie zu finden. Ihre Suche führt sie auch in eine Kirche, in der sie allerdings nicht Kensi, sondern Callens Ex-Freundin Joelle gefesselt vorfinden. Offenbar ist sie auch in die Maulwurf-Sache verwickelt. Außerdem versuchen die Agents weiterhin, Informationen aus Sabatino herauszupressen, doch der hält dicht. Dann kommt plötzlich Hilfe von unerwarteter Seite.

