Navy CIS: L.A.
Folge 17: Botschaft an Zeus
41 Min.Ab 12
Sam schafft es, den Dealer Taylor auf seine Seite zu ziehen, um so an den Unterweltboss King heranzukommen. Dank Taylor gelingt es Sam, Kings Vertrauen zu gewinnen. Doch es gibt noch ein weiteres Schwergewicht in der Gangsterszene von L.A.: Zeus. Den will King mit Sams Hilfe aus dem Weg räumen. Parallel sind Nell und Kensi dem Mann auf der Spur, der Taylors Drogengeschäfte koordiniert hat. Sie ahnen jedoch nicht, in welchem Zusammenhang ihre Ermittlungen und Sams Fall stehen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren