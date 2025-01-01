Navy CIS: L.A.
Folge 8: Um die Ecke gedacht
41 Min.Ab 12
Bei einem Quiz, dass die konkurrierenden Universitäten Whitley und Braddock veranstalten, erleidet der Student Yuri Volonev einen heftigen Stromschlag, als er auf den Buzzer drückt. Er fällt ins Koma. Volonev arbeitete an einem prestigeträchtigen Projekt, das offenbar einige Aufmerksamkeit erregte - jemand hat versucht, auf geheime Dateien Volonevs zuzugreifen. Als schließlich seine kleine Tochter entführt wird, muss der NCIS schnell handeln.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren