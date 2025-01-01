Navy CIS: L.A.
Folge 13: Der Frontalangriff
41 Min.Ab 12
Granger will Heather finden, da sie möglicherweise in Sachen Maulwurf weiterhelfen kann. Doch bevor es zu einem Verhör kommt, wird er verhaftet - jemand hat ihn in eine Falle gelockt. Dieser jemand hat es auf das gesamte Team abgesehen, denn nach und nach landen fast alle wegen angeblicher Delikte in Handschellen. Irgendwer scheint ein außerordentliches Interesse daran zu haben, die Identität des Maulwurfs geheim zu halten.
