Folge 2: Wer ist der Bauer?

42 Min.Ab 16

In Syrien gelingt es Callen, Sam, Deeks und Kensi, Asakeem in ihre Gewalt zu bringen. Doch als sie mit dem Helikopter fliehen, werden sie abgeschossen und Kensi wird bei dem Absturz schwer verletzt. Damit nicht genug:. Asakeems Leute sind den Agents dicht auf den Fersen ... Unterdessen hat Hetty mit Duggan zu kämpfen. Sie geht sogar so weit zu behaupten, dass sie der Maulwurf ist.

