Navy CIS: L.A.

Ein hochrangiges Ziel

"CBS Serien"Staffel 8Folge 1
Ein hochrangiges Ziel

Folge 1: Ein hochrangiges Ziel

41 Min.Ab 12

Einsatz am Flughafen: Das NCIS-Team muss den Inhalt eines Frachtcontainers überprüfen, der eigentlich Hilfsgüter für Syrien enthalten sollte, nun aber bis obenhin mit gestohlenen Blutbestrahlungsgeräten gefüllt ist. Die Agents kommen schnell dahinter, wer dafür verantwortlich ist - und müssen gleichzeitig um ihren Job zittern, denn die internen Ermittlungen wegen des Maulwurfs laufen immer noch auf Hochtouren. Es sieht so aus, als wäre das Team entbehrlich ...

"CBS Serien"
