Navy CIS: L.A.

Alte Gauner

Staffel 8Folge 16
Alte Gauner

Folge 16: Alte Gauner

41 Min.Ab 12

Der Navy-Mitarbeiter Warren Miller und sein Großvater Louis, ein Veteran, werden entführt. Zunächst nimmt das Team an, dass jemand an Warrens aktuellem Projekt interessiert ist und ihn deswegen gekidnappt hat. Doch in Wahrheit sind die Täter hinter Louis her, der angeblich eine wertvolle Goldmünze besitzt. Eine heiße Spur führt in das Veteranenheim, in dem Louis lebt: Einer seiner Mitbewohner hat keine wirklich weiße Weste ...

