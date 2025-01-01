Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 14
Folge 14: Belagerung

42 Min.Ab 12

Ein Teil des Teams wird immer noch wegen hanebüchener Vorwürfe festgehalten, als sich plötzlich die Ereignisse überschlagen: Hetty lässt Carl Brown während eines Gefangenentransports befreien, um ihn zu verhören - ohne Ergebnis. Währenddessen gelingt es Deeks und Co., wieder auf freien Fuß zu kommen - doch dann wird Kensi entführt, und Hetty verschwindet spurlos. Allerdings ist inzwischen klar, wer der Maulwurf sein muss ...

