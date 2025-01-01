Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Unter Haien

"CBS Serien"Staffel 8Folge 7
Unter Haien

Unter HaienJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 7: Unter Haien

42 Min.Ab 12

Als man in einem Hai die sterblichen Überreste des NSA-Analysten Ted Larson findet, wird der NCIS eingeschaltet. Die Ermittlungen führen zunächst zu Larsons Kollegen Bruce Carter, der zusammen mit der NSA-Buchhalterin Jolene Townsend auf der Flucht ist: Irgendjemand hat es auf NSA-Mitarbeiter abgesehen, denn ihr Kollege Gary Dill ist seit einiger Zeit verschwunden. Bald ist dem NCIS auch klar, weshalb Carter, Townsend und Dill auf der Abschussliste gelandet sind ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen