Navy CIS: L.A.
Folge 5: Noch 83 Tage ...
41 Min.Ab 16
Musste Brandon Noah wegen seiner hohen Schulden sterben? Jemand hat den Navy-Maschinist, der seine Verbindlichkeiten unmöglich begleichen konnte, kaltblütig erschossen. Nell und Granger finden heraus, dass Brandon nebenbei in einer Autowerkstatt gejobbt und dort offenbar von illegalen Geschäften Wind bekommen hat ... Sam kümmert sich unterdessen um den Ex-NCIS-Mitarbeiter Carl Brown, der angeblich der Maulwurf sein soll.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
