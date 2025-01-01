Navy CIS: L.A.
Folge 10: Forasteira
42 Min.Ab 16
Jemand hat erst zwei Ex-Marines in einer Bar getötet und anschließend die Kneipe in die Luft gejagt. Kensi und Hidoko ermitteln, dass der Attentäter eine Frau ist, die sich bei einem Überfall auf einen Militärstützpunkt bis an die Zähne bewaffnet hat. Unterdessen findet Nell heraus, dass eines der Mordopfer in Diensten des brasilianischen Konsuls stand. Der Konsul soll sofort in Sicherheit gebracht werden. Doch bald wird klar: Die Killerin hat es nicht grundlos auf ihn abgesehen.
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
