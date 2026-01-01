Navy CIS: L.A.
Folge 1: Außer Reichweite
41 Min.Ab 12
Sam trauert immer noch um seine Frau und hat sich komplett zurückgezogen. Selbst Callen dringt nicht zu ihm durch. Im Job stellt sich auch eine neue Herausforderung, denn als Ersatz für Granger und Hetty wird dem Team die unerbittliche Executive Assistant Director Mosley zugeteilt, die Deeks kurzerhand zur Polizei zurückversetzt. Doch dann kommt der NCIS einem geplanten Terroranschlag auf die Spur, und Deeks stößt wieder zu seinen Kollegen.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
