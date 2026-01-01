Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Außer Reichweite

"CBS Serien"Staffel 9Folge 1
Außer Reichweite

Außer ReichweiteJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 1: Außer Reichweite

41 Min.Ab 12

Sam trauert immer noch um seine Frau und hat sich komplett zurückgezogen. Selbst Callen dringt nicht zu ihm durch. Im Job stellt sich auch eine neue Herausforderung, denn als Ersatz für Granger und Hetty wird dem Team die unerbittliche Executive Assistant Director Mosley zugeteilt, die Deeks kurzerhand zur Polizei zurückversetzt. Doch dann kommt der NCIS einem geplanten Terroranschlag auf die Spur, und Deeks stößt wieder zu seinen Kollegen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen