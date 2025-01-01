Navy CIS: L.A.
Folge 7: Das Silo
42 Min.Ab 16
Die Air Force-Offiziere Miller, Ross und Zandower kapern unterirdische Atom-Abschussrampen und könnten einen Anschlag mit ungeahnten Ausmaßen durchführen. Kensi wird in die geheime Anlage eingeschleust, während der Rest des Teams versucht, mehr über die streng unter Verschluss gehaltene Operation zu erfahren. Allmählich wird klar, dass Miller, Ross und Zandower offenbar einer Geheimorganisation innerhalb der Armee angehören, die keine redlichen Absichten hat ...
