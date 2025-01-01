Navy CIS: L.A.
Folge 19: Switch ist wieder da
41 Min.Ab 12
Zwei Unbekannte begehen einen tödlichen Bitcoin-Diebstahl und entkommen mit einer Beute im Wert von zehn Millionen Dollar. Um die kriminellen Machenschaften aufzudecken, sieht Sam nur eine Lösung: Er muss wieder seine alte Switch-Identität annehmen. Doch vorher versucht er bei der Kriminellen mit dem Namen "King" aka Dana herauszufinden, ob seine Tarnung nicht schon längst aufgeflogen ist ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren