Navy CIS: L.A.

"CBS Serien"Staffel 9Folge 19
Folge 19: Switch ist wieder da

41 Min.Ab 12

Zwei Unbekannte begehen einen tödlichen Bitcoin-Diebstahl und entkommen mit einer Beute im Wert von zehn Millionen Dollar. Um die kriminellen Machenschaften aufzudecken, sieht Sam nur eine Lösung: Er muss wieder seine alte Switch-Identität annehmen. Doch vorher versucht er bei der Kriminellen mit dem Namen "King" aka Dana herauszufinden, ob seine Tarnung nicht schon längst aufgeflogen ist ...

