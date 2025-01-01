Navy CIS: L.A.
Folge 17: Werkstatt des Grauens
41 Min.Ab 16
Als Navy Commander Timothy Weir nicht zum Dienst erscheint, verfolgen Kensi und Sam seine letzten Spuren. Eine führt zu Mandy Huang, Mitarbeiterin des chinesischen Konsulats, eine weitere in eine dubiose Autowerkstatt. Zunächst bleiben beide Fährten ergebnislos, doch dann finden Deeks und Hidoko Weirs Leiche, vielmehr: Eine Leiche, die auch Teile von Weir enthält. Offenbar hat ein Serienkiller Spaß daran, Frankenstein zu spielen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
