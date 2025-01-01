Navy CIS: L.A.
Folge 2: Peruanische Blüten
42 Min.Ab 12
Agent DeChamps will zusammen mit dem NCIS den peruanischen Geldfälscherring von Alfonso Marca hochnehmen. Mit der Verhaftung von dessen Tochter Lucila in L.A. glauben die Agents, ein Druckmittel in der Hand zu haben - doch Marca interessiert das nicht. Bald stellt sich heraus, dass sie nicht die echte Lucila in Gewahrsam haben, und der geplante Undercover-Falschgeld-Deal, den Sam und DeChamps angeleiert haben, droht aufzufliegen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
