Navy CIS: L.A.

Faule Äpfel

"CBS Serien"Staffel 9Folge 6
Folge 6: Faule Äpfel

40 Min.Ab 12

Whiting informiert Deeks, dass sein ehemaliger Boss Bates offenbar korrupt ist, und untermauert diese Anschuldigung mit einem belastenden Video: Darin tötet Bates einen Cop. Doch Deeks glaubt nicht, was er sieht, und schlägt sich auf Bates Seite. Sein Gefühl soll ihm Recht geben: Bates ist einem Deal mit einer Biowaffe auf der Spur, der verheerende Folgen haben könnte. Zusammen mit Deeks stellt er sich den Kriminellen in den Weg.

