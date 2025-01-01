Navy CIS: L.A.
Folge 6: Faule Äpfel
40 Min.Ab 12
Whiting informiert Deeks, dass sein ehemaliger Boss Bates offenbar korrupt ist, und untermauert diese Anschuldigung mit einem belastenden Video: Darin tötet Bates einen Cop. Doch Deeks glaubt nicht, was er sieht, und schlägt sich auf Bates Seite. Sein Gefühl soll ihm Recht geben: Bates ist einem Deal mit einer Biowaffe auf der Spur, der verheerende Folgen haben könnte. Zusammen mit Deeks stellt er sich den Kriminellen in den Weg.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren