Navy CIS: L.A.
Folge 18: Rache auf Russisch
42 Min.Ab 12
Arkady Kolchecks alter Feind Abram Sokolov erscheint plötzlich wieder auf der Bildfläche. Er will seine Schwester Vladlena finden, da mit ihrer Hilfe seine kriminellen Machenschaften aufflogen. Arkady bittet den NCIS um Hilfe, denn Vladlena ist plötzlich verschwunden. Das Team teilt sich auf und verfolgt verschiedene Spuren, wobei Callen, Sam und Arkady auch auf Anna Kolcheck stoßen, die ebenfalls hinter Sokolov her ist ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren