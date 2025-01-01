Navy CIS: L.A.
Folge 16: Der richtige Tausch
41 Min.Ab 12
Die Behörden schnappen Callens Vater und wollen ihn gegen ein Ehepaar austauschen, das in Iran auf Grund von Spionagevorwürfen inhaftiert wurde. Natürlich will Callen das mit allen Mitteln verhindern und erhält dabei Unterstützung von seinem Team, allen voran Hetty. Er hat sogar mit dem Leichtkriminellen Kirkin einen alternativen Austausch-Häftling in petto. Doch dann macht ihm ausgerechnet sein Vater einen Strich durch die Rechnung ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
