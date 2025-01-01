Navy CIS: L.A.
Folge 14: Der Tiger ist hungrig
42 Min.Ab 16
Das NCIS-Team ist vor Ort in Vietnam und kämpft darum, Hetty aus den Fängen einer halsbrecherischen Bande zu befreien. Es muss schnell gehandelt werden: Hetty wird nämlich unter menschenunwürdigen Bedingungen gefangen gehalten und ist Folter und Demütigungen ausgesetzt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
