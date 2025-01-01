Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 9Folge 3
41 Min.Ab 12

Der Mord an Navy-Lieutenant Naomi Elder ruft den NCIS auf den Plan. Elder war im Besitz von geheimen Informationen über China, die sie offenbar verkaufen wollte. Das legen die Daten nahe, die in Elders Wohnhaus auf einer Spielkonsole gefunden werden. Es gibt eine Reihe Verdächtige, die allerdings samt und sonders in Schießereien mit dem NCIS sterben. Moseley missfällt das natürlich, und die Zukunft des Teams steht einmal mehr in den Sternen.

