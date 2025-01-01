Navy CIS: New Orleans
Folge 22: Knockout
41 Min.Ab 16
Hamilton scheint noch mehr auf dem Kerbholz zu haben, als Pride bisher angenommen hat. Als bei einem Boxkampf plötzlich Kaplan Morgan erstochen wird, vermutet das Team, dass auch hinter diesem Mord Hamilton steckt. Kurz darauf finden die Ermittler auch noch Morgans Kirche völlig verwüstet vor, jemand scheint etwas gesucht zu haben. Dann findet Pride die Speicherkarte von Morgans Kamera. Schnell wird klar, warum der Geistliche mit seinem Leben bezahlen musste ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
