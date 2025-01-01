Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit äußerster Härte

"CBS Serien"Staffel 10Folge 1
Folge 1: Mit äußerster Härte

42 Min.Ab 12

Ducky liegt nach seinem Herzinfarkt in Florida im Krankenhaus. Er will unbedingt nach D.C. und seinen Kollegen helfen. Da er aber noch zu schwach ist, fliegt Jimmy allein. Vor Ort sind Abby, Gibbs und Vance nach dem Bombenanschlag mit dem Schrecken davongekommen. Mit Hochdruck fahndet der NCIS nach dem Terroristen Harper Dearing. Als alle Kooperationen mit anderen Behörden scheitern, beschließt Gibbs Dearing auf eigene Faust zur Strecke zu bringen ...

