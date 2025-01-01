Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Kein Bock auf Arbeit

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1780
Kein Bock auf Arbeit

Kein Bock auf ArbeitJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1780: Kein Bock auf Arbeit

46 Min.Ab 12

Ralf Haas ist wegen schweren Raubes angeklagt. Der gelernte Kfz-Schlosser hat vor acht Jahren seine Arbeit verloren - genau wie sein Bruder Mike. Doch während Ralf in dem gemeinsamen Haus ein lockeres Leben auf Kosten des Staates führt, schuftet sein Bruder für das gleiche Geld in zwei Jobs gleichzeitig. Tag und Nacht war Mike unterwegs, um sich und seine Frau zu ernähren. In dieser Zeit machte sich Ralf an seine Schwägerin heran. Hat er jetzt auch noch einen Überfall begangen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen