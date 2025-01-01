Richter Alexander Hold
Folge 1780: Kein Bock auf Arbeit
46 Min.Ab 12
Ralf Haas ist wegen schweren Raubes angeklagt. Der gelernte Kfz-Schlosser hat vor acht Jahren seine Arbeit verloren - genau wie sein Bruder Mike. Doch während Ralf in dem gemeinsamen Haus ein lockeres Leben auf Kosten des Staates führt, schuftet sein Bruder für das gleiche Geld in zwei Jobs gleichzeitig. Tag und Nacht war Mike unterwegs, um sich und seine Frau zu ernähren. In dieser Zeit machte sich Ralf an seine Schwägerin heran. Hat er jetzt auch noch einen Überfall begangen?
