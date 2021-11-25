Richter Alexander Hold
Folge 1789: Zeugin vermisst
45 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Leo Törner soll die Prostituierte Irina erschlagen haben. Der Bordellbesitzer hat sich eine spezielle Masche ausgedacht: Seine Mädchen sollen sich gezielt an reiche Männer heranmachen, ohne zu erwähnen, womit sie ihr Geld verdienen. Sind die Männer erst einmal verliebt, werden sie erpresst. Echte Liebe war dabei nicht eingeplant. Doch genau die hat dem Angeklagten möglicherweise einen Strich durch die Rechnung gemacht: Denn Irina verliebte sich und wollte aussteigen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick