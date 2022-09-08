Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Asche zu Asche

SAT.1Staffel 2Folge 16vom 08.09.2022
Asche zu Asche

Asche zu AscheJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 16: Asche zu Asche

23 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 6

Eine Frau kommt auf die Wache und präsentiert die Urne ihres verstorbenen Ehemannes, in der sich aber nur Sand befindet. Richter und Sindera entdecken mehrere Ungereimtheiten: Denn nicht nur, dass der tödliche Unfall des Ehemannes in keinem der Polizeiberichte zu finden ist und das angegebene Krematorium gar nicht existiert, sie zweifeln auch an der Echtheit der Polizistin, die die Todesnachricht überbracht hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen