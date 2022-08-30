Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Dreikampf

SAT.1Staffel 2Folge 19vom 30.08.2022
Dreikampf

DreikampfJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 19: Dreikampf

23 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12

Ein Mann wird in einem Park aus zunächst unerklärlichen Gründen angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Tatwaffe führt Richter und Sindera zu einem polizeibekannten Straftäter. Gleichzeitig stellt sich jedoch heraus, dass das Opfer offensichtlich erpresst wurde. Die Beamten tauchen bei ihren Ermittlungen in eine dunkle Vergangenheit ab und bringen unfassbare Wahrheiten ans Licht.

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

