Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 5: Das geht an die Nieren
23 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12
Richter und Sindera suchen unter Hochdruck nach einer jugen Frau, die verschleppt wurde, um ihr eine Niere zu entnehmen. Die Ermittlungen zum illegalen Organhandel führen zu einer Privatklinik, in der Hannah einst in Behandlung war. Sie hat, wie ihre Schwester Alexa, eine äußerst seltene Blutgruppe. Als plötzlich auch Alexa verschwindet, tickt die Uhr.
