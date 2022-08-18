Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Mamma mia

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 18.08.2022
Mamma mia

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 13: Mamma mia

23 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6

Die Mitarbeiterin eines Pharmavertriebs stürzt von der Leiter - doch Richter und Sindera ermitteln, dasa das kein Unfall war! Will jemand verhindern, dass die Frau einen Medikamentendiebstahl aufdeckt? Oder steckt ihr eigener Ex-Mann dahinter, mit dem sie in einem Sorgerechtsstreit um die im Rollstuhl sitzende Tochter liegt? Als die Pharmazeutin erneut angegriffen wird, sind weitere Leben in Gefahr ...

