Was für eine Schreinerei

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 09.09.2022
Folge 1: Was für eine Schreinerei

23 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12

Ein Schreiner wird hinter einem Auto hergeschleift und schwer verletzt. Zwar scheint der Mann keine Feinde zu haben, doch schnell führt die Spur Richter und Sindera zu dessen Cousin. Hat etwa Geld die Cousins entzweit? Schon bald gerät auch die Frau des Schreiners in Gefahr.

