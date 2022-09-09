Was für eine SchreinereiJetzt kostenlos streamen
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 1: Was für eine Schreinerei
23 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12
Ein Schreiner wird hinter einem Auto hergeschleift und schwer verletzt. Zwar scheint der Mann keine Feinde zu haben, doch schnell führt die Spur Richter und Sindera zu dessen Cousin. Hat etwa Geld die Cousins entzweit? Schon bald gerät auch die Frau des Schreiners in Gefahr.
