Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 15vom 01.05.2025
Folge 15: Pater Post Mortem

23 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Die Kölner Einsatzkommission rund um Paul Richter und Stephan Sindera ermittelt in einem morbiden Fall: Der Leichnam ihres verstorbenen Polizei-Kollegen wurde gestohlen. Die Beamten wollen der trauernden Witwe helfen, den skrupellosen Dieb zu stellen. Doch diese muss schnell den nächsten Schock einstecken, als sie plötzlich um Geld erpresst wird.

SAT.1
