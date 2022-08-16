Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Zart wie Beton

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 16.08.2022
Zart wie Beton

Zart wie BetonJetzt kostenlos streamen

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 10: Zart wie Beton

23 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6

Richter und Sindera befreien in letzter Sekunde eine entführte Frau. Der flüchtige Täter hatte ihre Füße in Beton gegossen und gedroht, sie im Rhein zu versenken. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf einen alten, ungelösten Fall und müssen sich beeilen: Eine Nachricht am Tatort lässt vermuten, dass die junge Frau nicht das einzige Beton-Opfer bleiben wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
SAT.1
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Alle 2 Staffeln und Folgen