Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 11: Zehn Jahre
23 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 6
Paul Richter und Stephan Sindera werden Zeugen eines Unfalles. Das Opfer, eine junge Frau, schien auf der Flucht gewesen zu sein und der Verdacht steht im Raum, dass der Fahrer sie absichtlich anfuhr. Als die Polizisten versuchen, die Identität der Frau zu klären, wird der Fall noch mysteriöser: Es scheint sich um eine vor zehn Jahren verschwundene Jugendliche zu handeln! Um diesen hochemotionalen Fall zu lösen, müssen die Beamten tief in die Vergangenheit eintauchen.
