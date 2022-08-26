Online-Dates mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 3: Online-Dates mit Folgen
23 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Die Polizisten Paul Richter und Stephan Sindera sind einem Täter auf der Spur, der einer jungen Frau auf einem Dating-Portal die große Liebe vorgespielt hat, um sie bei einem persönlichen Treffen psychisch und physisch zu demütigen. Als ein zweites Opfer verletzt aufgefunden wird, gehen die Beamten von einem Serientäter aus. Die Zeit drängt: Der Straffällige ging beim zweiten Mal wesentlich brutaler vor und wird wieder zuschlagen.
