Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Der Finger im Wald

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 23.08.2022
Folge 14: Der Finger im Wald

23 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 6

Ida macht im Wald einen grausigen Fund: ein abgerissener, menschlicher Finger! Richter und Sindera können ihn einem untergetauchten Verbrecher zuordnen, der in einen Tresorraub verwickelt ist und einen Komplizen gehabt haben muss. Bei der Vernehmung Idas' Schwester wird klar, dass diese mehr weiß, als sie sich zu sagen traut. Die Hinweise verdichten sich, dass der Komplize des Mannes aus ihrem nächstem Umfeld kommt. Schweigt sie, um jemanden zu schützen oder aus Angst?

