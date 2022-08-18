Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 7: Trophäenjäger
23 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 12
Richter und Sindera werden in einen Fall mit mehreren vermissten Frauen verwickelt. Die Spur führt zunächst über einen mysteriösen Einsiedler im Wald, bis hin zu einem Ex-Mitbewohner des Opfers. Im Laufe der Ermittlungen stoßen die Beamten auf verstörende Hinweise. Als eine weitere Frau als vermisst gemeldet wird, spitzt sich die Lage zu.
