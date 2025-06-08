Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle
Folge 25: Das zweite Gesicht
23 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Vor der Wache wird ein Mann als Vergewaltiger angeprangert. Obwohl die geschändete junge Frau ihn eindeutig identifiziert, kann ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Und die Zweifel an der Schuld des Mannes werden größer. Als die Vergewaltigte erneut von ihrem Peiniger angegriffen wird, stehen Richter und Sindera vor einem Rätsel, das sie weit in die Vergangenheit zurückführt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick