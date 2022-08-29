Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Ein schmieriges Erbe

SAT.1Staffel 2Folge 36vom 29.08.2022
Ein schmieriges Erbe

Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle

Folge 36: Ein schmieriges Erbe

23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Paul Richter und Stephan Sindera ermitteln im Fall einer jungen Frau, die offenbar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Doch schon zu Beginn kommen den Beamten erste Zweifel. Handelt es sich wirklich um einen Suizidversuch oder entstanden die Wunden der Frau durch Fremdeinwirkung? Ihr Ehemann und auch ihr Bruder geraten unter Verdacht - beide Männer hätten ein plausibles Motiv für die grausame Tat.

