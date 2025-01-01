Richterin Barbara Salesch
Folge 1997: Oma geklaut
44 Min.Ab 12
Die dreifache Mutter Natalie sucht eine Oma für ihre Kinder. Als sich die Rentnerin Elli auf den Aushang meldet, ahnt sie nicht, dass sie an eine vorbestrafte Trickbetrügerin geraten ist. Natalie hat in jüngster Vergangenheit ahnungslose Rentner abgezockt. Ellis Tochter Margarethe ist misstrauisch und behält Recht, als ihre Mutter brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt wird. Als die rüstige Elli kurz darauf ihren eigenen Enkel beschuldigt, wird der Fall kompliziert ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick