Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ohne meine Tochter

SAT.1Staffel 13Folge 2310
Ohne meine Tochter

Ohne meine TochterJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2310: Ohne meine Tochter

44 Min.Ab 12

Sabine kann es nicht fassen: Nach über 17 Jahren erfährt sie, dass ihr Mann Norbert sie kurz vor ihrer Hochzeit mit seiner Jugendliebe Tabea betrogen hat und daraus auch noch ein Kind entstanden ist! Nun will Karla, Norberts uneheliche Tochter, ihren Vater endlich kennenlernen. Sabine ist sich sicher, dass sie ihre Familie zerstören wird. Aber würde sie der 17-Jährigen tatsächlich etwas antun? Oder hat Karlas Cousin Jan sie die Böschung an einer Fußgängerbrücke hinuntergestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen