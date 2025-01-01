Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1579
44 Min.Ab 12

Für die 26-jährige Ruth ist ein Albtraum wahr geworden: Sie wurde bewusstlos in einen Futtertrog gelegt und wäre beinahe von den Mastschweinen ihres zukünftigen Ehemannes aufgefressen worden. Jungbauer Jürgen ist entsetzt - wollte er sich doch in aller Ruhe zwischen Ruth und der drallen Monika entscheiden. Hat Monika wirklich versucht, ihre Konkurrentin derart bestialisch aus dem Weg zu räumen?

