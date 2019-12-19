"Gasthof im G'steinigt" - In der Schnitzelschiene gefangenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 10: "Gasthof im G'steinigt" - In der Schnitzelschiene gefangen
84 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 6
Dieses Mal verschlägt es Sternekoch Frank Rosin ins überschaubare Arzberg in Oberfranken. Zwischen Wald und Wasser, mitten im Wandergebiet, liegt der "Gasthof im Gsteinigt" von Jung-Gastronom Michael Rögner und seiner Frau Inge. Doch die Idylle trügt: Ein heruntergekommener Außenbereich, Bahnhofsflair im Gastraum und eine altbackene Speisekarte sind hier Realität. Zudem ist der 33-jährige Betreiber emotional, finanziell und körperlich am Ende ...
