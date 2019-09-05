Frank Rosin ist verzweifelt: Liebloses Kochen im "Dubrovnik"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Frank Rosin ist verzweifelt: Liebloses Kochen im "Dubrovnik"
84 Min.Folge vom 05.09.2019Ab 12
Anna Soka Langenfelder hat sich vor fünf Jahren in Köln-Porz ihren Lebenstraum mit ihrem eigenen Restaurant erfüllt. Doch sie wird schnell von der Realität eingeholt: Es kommen zu wenig Gäste, weshalb die taffe Frau um ihre Existenz kämpfen muss. Frank Rosin ist schnell klar: Hier muss ein richtiges Zeitmanagement, eine klare kulinarische Linie und Professionalität her. Wird es ihm gelingen, das Restaurant "Dubrovnik" zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick