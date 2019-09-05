Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Frank Rosin ist verzweifelt: Liebloses Kochen im "Dubrovnik"

Kabel EinsStaffel 12Folge 6vom 05.09.2019
84 Min.Folge vom 05.09.2019Ab 12

Anna Soka Langenfelder hat sich vor fünf Jahren in Köln-Porz ihren Lebenstraum mit ihrem eigenen Restaurant erfüllt. Doch sie wird schnell von der Realität eingeholt: Es kommen zu wenig Gäste, weshalb die taffe Frau um ihre Existenz kämpfen muss. Frank Rosin ist schnell klar: Hier muss ein richtiges Zeitmanagement, eine klare kulinarische Linie und Professionalität her. Wird es ihm gelingen, das Restaurant "Dubrovnik" zu retten?

