Kann das "Grinders" ohne Kochkenntnisse zum Laufen gebracht werden?

Kabel EinsStaffel 12Folge 14vom 17.12.2020
84 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12

Im Berliner Stadtteil Pankow betreibt Antonio Bertuzzi (36) das "Grinders". Hier gibt es - zumindest nach Antonios Meinung - die besten Sandwiches weit und breit. Doch diese Ansicht scheint der Rest von Berlin nicht zu teilen. Die Sandwich Geschäfte laufen miserabel und der ehemalige Autoverkäufer hat nicht die leiseste Ahnung, warum kaum Gäste kommen und er kurz vor dem finanziellen Kollaps steht.

