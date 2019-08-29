Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Überfordert und konzeptlos: Der Problemfall "Zum Stern"

Kabel EinsStaffel 12Folge 5vom 29.08.2019
84 Min.Folge vom 29.08.2019Ab 12

Frank Rosin erreicht der Hilferuf einer vierköpfigen Familie aus Walldorf, Baden-Württemberg. Sieben Tage die Woche steht der 61-jährige Betreiber Morteza gemeinsam mit seinem Adoptivsohn Benjamin und Ehefrau Afsaneh im Restaurant "Zum Stern". Trotz tagtäglichem Abrackern bleibt nichts hängen - und noch schlimmer: Der Familie fehlt wichtige Zeit zusammen. Gekocht wird alles, aber nichts richtig. Nun liegt es am Sternekoch, die Existenz der Familie zu retten - eine Mammutaufgabe!

