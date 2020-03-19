Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 11: Mamma Mia! Frank Rosin wird im "Amore Mio" mit offenen Armen empfangen
85 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 6
Mit seinem Restaurant "Amore Mio" in Collenberg in Unterfranken wollte sich der Italiener Salvatore Balbo (37) einen Herzenswunsch erfüllen. Doch im Lokal findet sich alles andere als "Liebe". Statt italienischem Flair und Gerichten à la Mamma gibt es hier Fertig-Burger und wilde Kreationen wie "Pizza-Schalke". Neben der kulinarischen Katastrophe gibt es in der italienischen Vereinsgaststätte auch noch riesen Ärger mit dem Verein. Kann Frank Rosin hier helfen?
